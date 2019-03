De Amsterdamse rechtbank heeft het beroep van Mokum Reclaimed tegen het besluit van de gemeente om niet te reageren op hun aangevraagde vergunning niet-ontvankelijk verklaard. De actiegroep wilde pleinen en parken een jaar lang claimen als protest tegen het festivalbeleid in de stad.

Afgelopen zomer startte Mokum Reclaimed een crowdfunding-actie om een vergunning te kunnen financieren waarmee alle pleinen en parken in Amsterdam een jaar lang konden worden geclaimd. Door het evenement in de stad te organiseren zouden andere festivals niet meer door kunnen gaan.

Mokum Reclaimed stapte naar de rechter nadat de gemeente hun vergunningsaanvraag niet had gepubliceerd en niet had afgewezen noch vergund. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit ook niet hoefde omdat de activiteiten waarvoor de vergunning is aangevraagd vallen onder het normale gebruik van het park.

De vele festivals in Amsterdam zijn een doorn in het oog van de actiegroep. Volgens hen zorgen de festivals voor te veel overlast en is de balans in de stad daardoor weg. Zij beraden zich nog op vervolgstappen, waaronder een hoger beroep.