De 51-jarige Machiel Kuijt uit Amsterdam is woensdagmiddag door de rechtbank van Amsterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij het uit Nederland smokkelen van MDMA in 2017.

Machiel Kuijt zou op 1 december 2017 betrokken zijn geweest bij een MDMA-export. Kuijt werd in Spanje gearresteerd en aan Nederland overgedragen.

Zijn advocaat Tim Vis zei dinsdag tegen Het Parool verbaasd te zijn dat het OM Kuijt voor de rechter brengt.

"Het OM heeft niet duidelijk kunnen maken wát Kuijt precies zou hebben gesmokkeld, in welke vorm, en hoe hij überhaupt in dat transport te plaatsen zou moeten zijn."

Kuijt in Thailand veroordeeld tot levenslang

De Amsterdammer werd in 1997 opgepakt in Thailand voor zijn vermeende betrokkenheid bij heroïne-smokkel. Kuijt zelf heeft altijd beweerd onschuldig te zijn in de zaak.

De rechtbank in Thailand sprak hem aanvankelijk vrij wegens gebrek aan bewijs, maar later werd Kuijt toch veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In cassatie bleef die straf hetzelfde.

Kuijt diende in 2006 een verzoek in bij de Thaise autoriteiten om zijn straf in Nederland uit te zitten, die dat inwilligden. Omdat zijn straf werd omgezet naar het Nederlands recht - en hij zijn straf volgens onze maatstaven al had uitgezeten - werd Kuijt na aankomst in maart 2007 direct vrijgelaten.