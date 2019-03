Een fietser is in de nacht van dinsdag op woensdag op de Piet Heinkade, op de kruising met de Piet Heintunnel, in botsing gekomen met een auto. De fietser moest met spoed worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 00.00 uur. De fietser werd geschept bij het oversteken van de kruising. Het is onbekend hoe het slachtoffer er momenteel aan toe is.

De precieze toedracht van het ongeluk is ook niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat op dit kruispunt een fietser in botsing kwam met een auto. Ook in november raakte hier een fietser gewond bij een aanrijding.