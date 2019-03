Taxichauffeurs die rijden via de applicatie Uber zijn van plan om maandagmiddag te demonstreren bij het hoofdkantoor van hun werkgever in Amsterdam. Het zou gaan om ongeveer vijfhonderd chauffeurs.

De groep heeft zich verzameld in een speciale Telegram-groep en er werd een website opgetuigd. "Onze tijd is aangebroken. Na jarenlange uitbuiting is de maat nu vol", valt te lezen op de pagina.

De chauffeurs zijn van plan om in een stoet van het NDSM-plein in Amsterdam Noord te rijden richting het Uber-hoofdkantoor aan de Mr.Treublaan in Oost

De chauffeurs zeggen veel druk te ervaren van hun werkgever. "We moeten meer dan zestig uur per week werken voor een matige omzet."