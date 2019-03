Een informatieavond over de ontwikkelingen op het Cornelius Haga Lyceum die door burgemeester Femke Halsema geleid zou worden, is dinsdagavond afgeblazen vanwege een te grote opkomst. De bijeenkomst trok mensen vanuit het hele land.

De informatieavond op Plein '40-'45 in Slotermeer was bedoeld voor ouders van de islamitische school, maar werd ook bezocht door mensen zonder directe banden met de school.

Volgens een verslaggever van AT5 ging het om honderden mensen. Bezoekers die buiten werden gehouden, reageerden woedend.

De school is onder vuur komen te liggen toen de AIVD bekendmaakte dat een bestuurder van de Stichting Islamitisch Onderwijs Nederland, waar de Amsterdamse school onder valt, en zijn oudere broer banden zouden hebben met de terroristische organisatie het Kaukasus Emiraat. Deze organisatie zou onder meer achter de aanslag in de metro van Moskou in 2010 zitten.

Halsema en Moorman willen dat schoolbestuur aftreedt

De burgemeester en wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) willen dat het bestuur van Cornelius Haga Lyceum aftreedt. Daar zouden de bestuurders donderdagavond extra informatie over geven.

Halsema had niet verwacht dat de opkomst zo groot zou zijn. "Het is jammer dat mensen werden opgeroepen om weg te gaan. We hebben meteen aangeboden om het morgenavond opnieuw te doen. We gaan ervoor zorgen dat mensen morgenavond allemaal kunnen zitten", aldus de burgemeester.

De burgemeester liet desgevraagd weten dat er bewust geen uitnodigingenbeleid werd gehanteerd voor de informatieavond. "We wilden ook ouders bereiken die overwegen hun kind op deze school in te schrijven. Die zouden we buitensluiten wanneer we werken met uitnodigingen."