De nieuwe locatie voor de museumtramlijn is veel te klein, stelt Hans de Meij, hoofd van de stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) in gesprek met AT5.

In eerste instantie was De Meij nog blij met de berichtgeving over een nieuwe locatie voor de loods.

"Er is alleen één groot probleem: de nieuwe loods is 500 vierkante meter groot. 500 vierkante meter klinkt voor u of één ander misschien heel aardig, maar voor ons is het niets", zegt het hoofd van EMA tegen AT5. De huidige loods is 4.200 vierkante meter groot.

In totaal zijn er in Amsterdam zo'n 75 historische trams verzameld waarvan er ongeveer veertig kunnen rijden.

In de nieuwe loods is echter geen ruimte voor zoveel trams. "Waar moeten de andere trams naartoe, is onmiddellijk de vraag?. En kun je wel een trammuseum exporteren met maar zes, acht trammetjes?", vraagt De Meij zich hardop af. Maandag stelden de tramorganisaties dat ze minimaal een loods van 750 vierkante meter nodig hadden.