Amsterdam

Veel schade na woningbrand door in vlam gevlogen spotje Oud-Zuid

Bij een appartement aan de Emmastraat in Oud-Zuid in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een brand geblust, nadat een spotje van de bewoners in brand was gevlogen. Omdat de brandweer sloopwerkzaamheden moest uitvoeren, is er veel schade ontstaan.