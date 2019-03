Bij een appartement aan de Emmastraat in Oud-Zuid in Amsterdam is in de nacht van maandag op dinsdag een brand geblust, nadat een spotje van de bewoners in brand was gevlogen. Omdat de brandweer sloopwerkzaamheden moest uitvoeren, is er veel schade ontstaan.

Het vuur brak rond 4.00 uur uit. De bewoners, die hun appartement aan het verbouwen zijn, merkten de brand al snel op. Hierdoor kon de brandweer vlug optreden.

Niemand raakte gewond. Hoe het vuur is ontstaan, is vooralsnog niet bekend.