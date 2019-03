PostNL start 30 maart met het verwijderen van 314 brievenbussen in de gemeente Amsterdam. In totaal blijven er 361 brievenbussen in de gemeente over.

De reden hiervoor is dat mensen in Nederland steeds minder post versturen. Het gaat om brievenbussen die weinig gebruikt worden. Deze worden verwijderd of verhuisd naar locaties waar veel mensen komen, zoals winkelcentra en in de buurt van supermarkten.

PostNL laat weten dat er bij het verwijderen en verplaatsen van de brievenbussen rekening wordt gehouden met de afstandseis die in de Postwet is voorgeschreven.

Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven staan. Dit geldt ook voor alle verlaagde brievenbussen.

Naar verwachtingen zullen de aanpassingen op 29 april 2019 doorgevoerd zijn.