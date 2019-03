De politie heeft maandagochtend een man aangehouden omdat hij mensen lastig viel en spullen vernield had in een hotel aan de Wibautstraat in Amsterdam.

De man was 'mogelijk' onder invloed en vertoonde verward gedrag, verklaart een woordvoerder van de politie. Hij was mensen aan het lastigvallen en vernielde spullen. Volgens een getuige werden er wel twintig man politie opgetrommeld om de verwarde man te arresteren.

De man is aangehouden en zit nog vast. Er zijn verder geen mensen gewond geraakt. Het is nog onbekend wat de schade is.