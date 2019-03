De coffeeshop aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost is op last van burgemeester Femke Halsema voor onbepaalde tijd gesloten, vanwege twee explosies in twee maanden tijd.

Zondag rond 5.10 uur ging er een explosief af bij de coffeeshop. Niemand raakte gewond. In januari vond ook een nachtelijke ontploffing plaats. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Volgens de burgemeester is "het woon-en leefklimaat ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord". Tijdens buurtbijeenkomsten bleek dat de explosies voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners hebben gezorgd.

Surveillerende agenten zagen zondag een lichtflits en hoorden ook een harde knal. Er was onder meer sprake van schade aan ramen van meerdere gebouwen. Die bevinden zich in sommige gevallen tientallen meters verderop. Na de explosie werden enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd.

In januari ook al ontploffing bij dezelfde coffeeshop

In januari was ook al sprake van een nachtelijke ontploffing bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat. Het was aanvankelijk niet duidelijk of het incident van zondag op hetzelfde pand was gericht, maar in de middag werd duidelijk dat inderdaad dezelfde coffeeshop het doelwit was. De politie wil echter niet spreken van een aanslag.

Onderzoek dat geruime tijd kan gaan duren, moet meer duidelijkheid geven, aldus een woordvoerder.

Het is inmiddels het zoveelste incident in de hoofdstad met explosieve materialen. Niet alleen in februari, maar ook in de maanden ervoor werden regelmatig explosieven aangetroffen bij verschillende panden in de stad.