Binnenland Alle verdachten beschieting Panorama-pand gelieerd aan motorbende Ook de 25-jarige Rotterdammer die in juli werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de beschieting van het pand van Panorama in Amsterdam is gelieerd aan motorclub Caloh Wagoh Main Triad. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.