Een zilveren pronkbeker met de god Mars uit een zeventiende-eeuws scheepswrak is vandaag gepresenteerd in het Rijksmuseum.

De beker is gevonden in het Palmhoutwrak, van een handelsschip op de bodem van de Waddenzee. Naar alle waarschijnlijkheid was het een schip van een Amsterdamse reder, meldt NOS.

Lokale duikers vonden in 2014 in het vergane schip voor de kust van Texel kledingstukken en een aantal bijzondere objecten, waaronder deze beker. Restauratoren hebben het pronkstuk schoongemaakt en weer in elkaar gezet.

Dat moest ook wel, omdat de beker sterk was aangetast door de honderden jaren op de bodem van de zee. Het object was in drie delen gebroken, en deels platgedrukt.

Op de beker zijn nu bloempatronen te zien, vazen en ornamenten. Op de deksel staat de Romeinse oorlogsgod Mars zonder zijn schild, want die is verloren gegaan. De pronkbeker is vermoedelijk rond het einde van de zestiende eeuw in Neurenberg gemaakt. De zilveren beker is de komende maanden te zien bij Museum Kaap Skil op Texel.