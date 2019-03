Acht grote ziekenhuizen en zorginstellingen in de stad willen dat wethouder Zorg Simone Kukenheim (D66) rookvrije zones gaat inrichten in de publieke ruimte rondom deze instellingen.

Het OLVG, Amsterdam UMC, Boven IJ ziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, Amsta ACTA, Cordaan en Jellinek hebben zich verenigd in het Amsterdams Rookalarm. Samen streven zij naar een rookvrije generatie en willen ze graag het goede voorbeeld geven in de stad, zo schrijven zij donderdag in een brief aan de wethouder.

"We hopen dat nog meer organisaties, zoals scholen en sportverenigingen, zullen volgen", aldus projectleider rookvrij in het OLVG Esther Damen.

Afgelopen zomer bleek uit een rondvraag van AT5 dat de grote ziekenhuizen in de stad voorstander waren van rookvrije straten in hun omgeving. Het OLVG gaf in december al aan dat het zowel binnen als buiten de deur rookvrij zou worden.