De politie heeft woensdagmiddag twee verdachten aangehouden in verband met een beroving bij de Elandsgracht. Ze probeerden het slachtoffer te bestelen in de buurt van een politiebureau.

Het is nog onduidelijk of er daarbij buit is gemaakt. Volgens de politie is het slachtoffer van de beroving onwel geworden en daarom naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend of het slachtoffer zich onwel voelde voor het incident of daarna. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.