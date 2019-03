Online verhuurplatforms Airbnb, Booming.com en Expedia hebben tot het eind van de maand om terug te komen op hun standpunt om niet mee te werken aan het naleven van de Amsterdamse regels voor online vakantieverhuur.

Als dat niet gebeurt, zal wethouder Laurens Ivens (Wonen) bekendmaken welke juridische stappen er worden onderzocht tegen de bedrijven.

Dit zei de wethouder vanochtend in de raadscommissie Wonen. Meerdere raadsleden hadden vragen over wat nu het vervolgplan van de gemeente is nadat eind februari de gesprekken tussen de wethouder en de platforms stukliepen.

De wethouder kondigde in februari al extra handhavingsacties aan. Woensdag liet hij nogmaals weten een landelijke registratieplicht als een reddingsboei te zien na de mislukte onderhandelingen.

"Natuurlijk wil ik hiervoor blijven lobbyen in Den Haag, want iedereen is het erover eens dat die registratieplicht er moet komen", stelt Ivens.

Amsterdam wil ook boetes uitdelen aan verkoopplatforms, net als Parijs

Volgens Ivens liep Amsterdam ooit voorop in Europa met de afspraken die de gemeente had met dergelijke bedrijven, maar die positie is de stad inmiddels kwijtgeraakt. "Andere landen hebben nu wetten. Parijs deelt nu boetes uit aan Airbnb als ze zich niet aan afspraken houden, en zij baseren zich op wetten. Wij zouden dat ook willen."

In de tussentijd geeft de wethouder aan te schuiven met de inzet van het bestrijden van woonfraude. "Ik heb daar 7,5 miljoen euro per jaar voor, ik ga kijken hoe we nu meer kunnen doen aan het intensiveren van de handhaving van fraude met vakantieverhuur. Dat betekent wel dat er dan minder ruimte is voor andere dingen."