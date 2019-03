De rechtbank in Amsterdam heeft een fiscaal advocaat veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden cel en een werkstraf van 240 uur, omdat hij heeft geweigerd informatie te verstrekken aan de Belastingdienst.

Volgens de advocaat was hij gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht en wilde hij zijn cliënten beschermen, maar die vlieger gaat wat de rechter betreft niet op. De man wilde ook geen gegevens afstaan waar niets over klanten in stond, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Tegen drie ondernemingen van de man eiste het OM boetes tot 25.000 euro. De rechtbank legde telkens 10.000 euro op. De vennootschappen van de advocaat zijn de fiscus zijn in totaal 4 miljoen schuldig.

De Belastingdienst heeft tevergeefs geprobeerd informatie te krijgen over de ondernemingen, om te onderzoeken of de schulden konden worden ingelopen. Toen de advocaat bleef weigeren, droeg de dienst de zaak over aan FIOD en OM.

De rechtbank neemt de weigering hoog op, juist omdat de beklaagde belastingadviseur en advocaat is. Hij heeft "het vertrouwen in zijn beroepsgroep geschaad", aldus de rechtbank. De advocaat is al eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten.