De bouw van een nieuw onderkomen van de Amsterdam International Community School in Buitenveldert is vertraagd. De gemeente maakte een fout tijdens de aanbestedingsprocedure, dus moet die opnieuw.

Dat oordeelde de voorzieningenrechter afgelopen week. Dat de aanbesteding opnieuw moet, levert hoe dan ook vertraging op voor de nieuwbouw. En dat is vervelend, want de Engelstalige school in de Prinses Irenestraat barst al jaren uit zijn voegen. Het grotere pand in Buitenveldert is daarom hard nodig nu de stad steeds internationaler wordt.

In de nieuwbouw van de school aan de Arent Janszoon Ernststraat komt plek voor 1400 leerlingen. Het idee was dat de school in 2021 de deuren zou kunnen openen, maar dat is nu nog maar de vraag. De nieuwbouw was hard nodig, omdat Engelstalige scholen in de stad en wijde omgeving kampen met flinke wachtlijsten. Ondertussen komen er alleen maar meer expats naar de stad, onder andere vanwege de aankomende Brexit.

Dat de aanbestedingsprocedure opnieuw moet, komt door een fout van de gemeente. Die had een vraag van een van de geïnteresseerde bouwbedrijven onjuist beantwoord. Daarom mag de bouw niet verleend worden aan de winnende inschrijver. Het nieuwe pand kost waarschijnlijk zo'n 26 miljoen euro.

De gemeente is op dit moment de uitspraak van de rechter aan het bestuderen. Daarna bepaalt zij wat de vervolgstappen zijn.