De A9 bij Knooppunt De Nieuwe Meer is in de richting van Alkmaar helemaal afgesloten door een zwaar ongeluk. Een traumahelikopter is op de snelweg geland.

Op foto's is te zien dat er een motor plat op de weg ligt. Ten minste één auto is eveneens bij het ongeluk betrokken. Op de weg liggen meerdere brokstukken.

Of er gewonden gevallen zijn bij het ongeluk is niet duidelijk, de politie kan daar nog niets over zeggen. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg nog enkele uren dicht voor onderzoek.

De weghelft richting Amsterdam is wel gewoon open. Inmiddels staat er een flinke file vanaf Amstelveen. Het verkeer wordt inmiddels omgeleid.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.