Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag veertien jaar cel geëist tegen een Poolse man voor het doodslaan van een 54-jarige man in Zuidoost in oktober 2016. De verdachte verbleef destijds in het appartement van het slachtoffer, dat hij uiteindelijk in brand zette om sporen te wissen.

In oktober 2016 werd het slachtoffer na een brand door hulpdiensten aangetroffen in een kelderbox van een woning aan de Barbusselaan in Amsterdam-Zuidoost. Hij had zwaar lichamelijk letsel en is ter plekke aan zijn verwondingen overleden.

De Poolse man werd in december 2017 aangehouden in Polen. Op dat moment zat hij al enkele maanden in de cel voor een ander delict.

In juni vorig jaar veroordeelde de rechtbank hem tot dertien jaar cel. Zowel het OM als de verdachte gingen in hoger beroep. Het OM had eerder zestien jaar geëist tegen de man.