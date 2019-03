Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Amsterdam dertig maanden cel geëist tegen een 49-jarige verdachte uit Turkije voor faillissementsfraude in de reisbranche, onder andere vanuit zijn kantoor in Amsterdam.

De verdachte was samen met een 49-jarige persoon eigenaar van reisorganisatie Beach Holidays B.V, een zogenoemde touroperator waar consumenten reizen konden boeken.

Naast een fysiek kantoor in Zaandam en later Amsterdam, hadden de verdachten een online reisbureau.

Op 4 augustus 2009 waren zo'n 2000 mensen gestrand op het vliegveld in Turkije waar ze te horen kregen dat hun vlucht niet was betaald of dat de terugreis niet was geboekt, terwijl er wel voor was betaald. De reizen werden geannuleerd en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) draaide op voor de schade.

De reisorganisatie werd een maand later failliet verklaard en de curator deed aangifte van mogelijke faillissementsfraude. Dit was aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek door het OM.

OM: SGR is doelbewust misleid

De aanklager houdt beide verdachten verantwoordelijk voor het feit dat niets van het geld is teruggevonden en dat de benadeelden "kunnen fluiten naar hun centen". Ook vindt het OM dat de verdachte de SGR "doelbewust heeft misleid door onvoldoende garanties in te bouwen in hun financiële beleid."

Een strafeis van dertig maanden gevangenisstraf voor de eerste verdachte vindt de officier van justitie dan ook gepast.

De zaak tegen de tweede verdachte dient op 29 maart.