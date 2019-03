De politie heeft maandagmiddag in Zuidoost een vermeende winkeldief in zijn been geschoten. Even daarvoor zou hij iets hebben gestolen in een supermarkt aan de Harriët Freezerstraat.

De politie ontving rond 14.30 uur een melding van winkeldiefstal. Toen agenten bij de supermarkt aankwamen, stond de verdachte buiten met een mes. Hij werd gesommeerd te blijven staan, maar de verdachte rende in plaats daarvan weg.

Omdat de man na meerdere politiewaarschuwingen niet luisterde, loste een agent een waarschuwingsschot. Ook werd geprobeerd de man met pepperspray tot stilstaan te dwingen.

Toen de verdachte desondanks niet reageerde op politieverzoeken, is de man door een agent in zijn been geschoten. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een omstander raakte gewond bij het incident, zij werd per ongeluk gebeten door een aanwezige politiehond.