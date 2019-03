Een bedrijfspand aan de Tijnmuiden in Westpoort is op last van de burgemeester gesloten. Eind januari trof de politie een hennepkwekerij aan in het pand.

In het pand werden 440 hennepplanten aangetroffen. De energie voor de kwekerij bleek bovendien op illegale wijze te zijn afgenomen. De sluiting van het pand geldt voor drie maanden.

Het is niet de eerste keer dat aan de Tijnmuiden drugs worden aangetroffen. In 2017 vond de politie er in een pand tien vuilniszakken vol henneptoppen.