Planoloog Zef Hemel gaat het komend half jaar, in samenspraak met de gemeente, experts en Amsterdammers, een toekomstvisie voor de binnenstad ontwikkelen.

Op deze manier hoopt het bestuur een idee te krijgen van wat eigenlijk hun ambitie is op lange termijn met het centrum.

Hoe Zef Hemel, die de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) bekleedt, dit wil gaan doen is ook al bekend. In mei wordt er op 'een bijzondere plek' in de binnenstad een atelier geopend. Vier weken lang is elke Amsterdammer welkom voor gesprekken en optredens in grote gezelschappen met allerlei achtergronden.

Tien kaarten komen in het atelier te hangen die elk een vraagstuk rond de binnenstad aanstippen, die volgens de gemeente, uitlokt tot gesprek. De kaarten zullen later eventueel als 'hoofdstukken' fungeren in het toekomstverhaal.

Voordat deze 'inspirerende plek' wordt geopend, zullen vijftig studenten planologie van de UvA een netwerk bouwen van bewoners, ondernemers en gebruikers van de binnenstad. Alle informatie die uitvloeit uit de gesprekken met het netwerk en de bezoekers van het atelier, wordt gebundeld en zal het 'verhaal over de toekomst van de Amsterdamse binnenstad' groeien.

Het gezamenlijk ontwikkelde toekomstverhaal wordt samen met de toekomstvisie na de zomer gepresenteerd aan het college. Hierop zal het college met een werkplan komen voor de binnenstad.