Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft donderdag een café aan het Holendrechtplein gesloten voor onbepaalde tijd. De aanleiding is een bedreiging met een vuurwapen in het café in januari.

Dat meldt de gemeente in een persbericht. Volgens de gemeente bedreigde een verdachte een persoon in het café met een vuurwapen, om daarna met dit wapen in de hand het café te verlaten.

In en rondom het café zouden meer incidenten met wapens hebben plaatsgevonden. Bekenden van de politie zouden vaker samenkomen in de horecagelegenheid.