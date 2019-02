De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag twee automobilisten aangehouden nadat zij verkeersovertredingen hadden gepleegd in Amsterdam. Een van de bestuurders reed onder invloed van alcohol, de ander had de maximum snelheid flink overschreden.

De ene bestuurder blies 620 UGL, meldt de politie. Het maximum wat is toegestaan, is 88 UGL. Deze bestuurder had pas drie maanden zijn rijbewijs. Deze is ingevorderd. Agenten zagen de man, die nog steeds onder invloed was, later toch weer in zijn auto rijden, waarna hij een rijverbod heeft gekregen.

Later die nacht stuitte de politie op een beginnend bestuurder die met 177 kilometer per uur over de A10 reed. Dit was 71 kilometer te hard. Ook van deze automobilist is het rijbewijs ingevorderd.