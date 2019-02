Amsterdam start met de bouw van 10.500 betaalbare woningen en kamers voor studenten en jongeren, in de stad en in de regio.

Tot en met 2022 wordt er gestart met de bouw van 10.500 woningen. Het grootste gedeelte daarvan, 9.000, komt in Amsterdam en 1.500 woningen worden in omliggende gemeenten gemaakt. Het belangrijkste aan de woningen is dat ze betaalbaar moeten zijn voor jongeren en studenten.

Op de plekken waar de gemeente grondeigenaar is wordt de maximale huurprijs 424 euro per maand voor 18 tot 23 jarigen en 607 euro per maand voor 23 tot 28 jarigen. Op plekken waar de grond niet van de stad is zet de gemeente in op een maximale huur van 720 euro per maand.

"Het is hard nodig om meer betaalbare woningen voor jongeren en studenten te bouwen. Zij zijn nu steeds vaker gedwongen om thuis te blijven. Het is belangrijk dat Amsterdam jongeren en studenten beschermt tegen huisjesmelkers die van hun woningnood gebruik maken", aldus verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens van de SP.

