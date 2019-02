Rotterdam Rotterdamse politiechef Frank Paauw gaat naar Amsterdam De Rotterdamse politiechef Frank Paauw vertrekt naar Amsterdam als opvolger van Pieter-Jaap Aalbersberg die de nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is geworden. Paauw, die eerder al in de Haagse politietop zat, komt daardoor weer terug in de stad waar de inmiddels 60-jarige politiebaas opgroeide.