Het Openbaar Ministerie (OM) begint een strafzaak tegen de eigenaresse van kinderdagverblijf 24/7 Kids in Amsterdam-West voor poging tot oplichting, valsheid in geschrifte en een overtreding van de Wet op de Economische delicten, bevestigt een woordvoerder van het OM woensdag aan NU.nl na berichtgeving in Het Parool.

Zo vermeldde eigenaresse Laura T. volgens het OM tussen 2014 en 2016 een onjuist aantal kinderen op de daglijst bestemd voor de GGD.

Ook wordt de eigenaresse verdacht van de illegale exploitatie van het pand waarin de opvang was gevestigd, aldus de woordvoerder van het OM.

De rechterhand van T., Patricia S., wordt ook vervolgd, maar alleen voor valsheid in geschrifte.

Opvang werd gesloten door GGD

De opvang werd in oktober 2015 op last van de GGD gesloten toen uit onderzoek van de inspectie Kinderopvang misstanden bij de crèche werden geconstateerd. Zo werden op de crèche vijftig kinderen opgevangen in plaats van twaalf.

Ook werden er niet-gediplomeerde medewerkers ingezet en waren stagiairs verantwoordelijk voor de kinderen.

Advocaat deed namens ouders aangifte

Advocaat Richard Korver deed in 2016 namens een tiental ouders aangifte tegen de eigenaresse wegens mishandeling en het leiding geven aan een criminele organisatie. Hiervoor wordt ze volgens Het Parool nu niet vervolgd.

Wanneer T. en S. voor de rechter moeten verschijnen, is nog niet bekend. De zittingsdatum wordt volgens het OM pas gepland als duidelijk is dat er geen aanvullende onderzoeken meer worden verricht.