Een automobilist is dinsdagavond nadat hij in slaap viel achter het stuur, tegen een pijlwagen gebotst op de A10, ter hoogte van de toerit S106.

Door de klap is de auto zwaar beschadigd. Wonder boven wonder bleef de automobilist ongedeerd. Ook de wegwerkers waren gelukkig op veilige afstand, meldt Team Hoofdwegen op Twitter.

De pijlwagen stond op de A10 vanwege werkzaamheden. Volgens de politie was er geen alcohol in het spel. Wel is tegen de bestuurder proces-verbaal opgemaakt voor artikel 5 van de wegenverkeerswet voor gevaarlijk rijgedrag.