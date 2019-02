Een 21-jarige vrouw is dinsdagavond op een afrit van de A2 bij knooppunt Amstel aangereden door een auto. Ze liep op de verbindingsweg van de A2 naar de A10.

Een automobilist reed haar aan. De vrouw, waarschijnlijk een toerist, raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van het letsel is nog onbekend, maar de vrouw was wel aanspreekbaar.

De afrit is tijdelijk afgesloten geweest voor onderzoek. Het is onduidelijk hoe de vrouw daar terecht kwam. Wel was ze volgens de politie vermoedelijk onder invloed, maar dat moet verder nog worden onderzocht.