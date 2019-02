De rechter oordeelde in een zaak rondom een voorwaardelijk strafontslag van een brandweerman dat de ondernemingsraad (OR) van het brandweerkorps onterecht buiten spel is gezet.

Daarom moet de bezwaaradviescommissie opnieuw een besluit nemen, nu met inmenging van de ondernemingsraad, zegt de rechter.

Eind 2016 kreeg de brandweerman het voorwaardelijk strafontslag opgelegd nadat hij zijn privébootje had gestald bij kazerne Nico bij de IJtunnel. Een interne commissie oordeelde toen dat een berisping en twee diensten onbetaald werken voldoende straf was, zo vertelt de advocaat van de brandweerman aan AT5.

Maar in strijd met het advies besloot de korpsleiding een zwaardere straf op te leggen en de brandweerman voorwaardelijk te ontslaan. Bij een nieuwe fout zou een definitief ontslag volgen.

Lid ondernemingsraad uit adviescommissie gehouden

Een bezwaar van de brandweerman werd behandeld door de onafhankelijke bezwaaradviescommissie van de brandweer. Een onafhankelijke voorzitter, een lid van de werkgever en een lid van de ondernemingsraad nemen hierin plaats.

Maar volgens de rechter is het aannemelijk dat het lid van de ondernemingsraad niet is betrokken bij het advies van de commissie aan de korpsleiding. Was de mening van dit lid wel meegenomen, had de straf waarschijnlijk lager uitgevallen.

Ondernemingsraad verheugd: 'niet de juiste procedure gevolgd'

De ondernemingsraad is verheugd met de uitspraak van de rechter. "Deze toont aan dat in dit dossier niet de juiste procedure binnen de bezwarencommissie is gevolgd."

De OR benadrukt het belang van een onafhankelijke bezwarencommissie waar medewerkers in beroep kunnen gaan tegen een strafmaatregel die hen is opgelegd.