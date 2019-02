In het Nelson Mandelapark in Zuidoost is dinsdagmiddag een minderjarige jongen neergestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde even voor 16:00 uur. Over de toedracht van de steekpartij kan de politie nog niets zeggen. Ook is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is, of hoe oud de jongen precies is.

De dader is nog voortvluchtig. Volgens het signalement dat door de politie is vrijgegeven gaat het om een donkergetinte man, gekleed in een zwarte jas en grijze broek. Ook zou hij een pet dragen.

Mensen die de vermeende dader in de buurt van het park denken te herkennen, worden verzocht 112 te bellen.



Op de plek waar het steekincident plaatsvond, doet de politie dinsdagmiddag onderzoek. De directe omgeving is daarom afgezet.