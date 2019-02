De zogenaamde klimaatspijbelaars protesteren 14 maart om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam, meldt de organisator Youth For Climate dinsdag op Instagram.

De organisatie heeft gekozen voor Amsterdam omdat die stad centraler zou liggen dan Den Haag - waar het protest eerder zou plaatsvinden - en daardoor beter te bereiken zou zijn voor scholieren.

In een bericht op Instagram eerder deze maand schreef Youth For Climate dat de organisator nog in gesprek was met de gemeente Amsterdam over de locatie van het protest. Deze is dus nu bekend.

Zes leden van Youth For Climate voerden dinsdag 12 februari ruim een uur een gesprek met Rutte en minister Eric Wiebes van Klimaat. In dat gesprek lieten ze weten meer maatregelen tegen klimaatverandering te willen.

Scholieren niet tevreden over gesprek Rutte

Rutte sprak van een "pittig" gesprek, waarin de jongeren volgens hem "kritisch" en "boos" waren omdat Nederland eerdere klimaatdoelen niet heeft gehaald. Volgens de premier hebben ze "daar natuurlijk gelijk in".

De scholieren gaven echter na het gesprek aan nog niet tevreden te zijn en daarom opnieuw met "acties te zullen komen". De eerste protestactie vindt dus 14 maart plaats.