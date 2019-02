Aan de Tollensstraat is zondagmiddag een pand gekraakt. Een groep krakers forceerde volgens een getuige de deur en ging naar binnen.

De politie is bij het pand geweest en heeft de kraak geconstateerd.

Ze hebben gecontroleerd of het pand leeg stond en of de kraak in die zin dus volgens de regels gebeurde. Dat bleek inderdaad het geval.

Dat betekent dat de groep krakers nu in het pand mogen blijven. Wel komt de kraak op een zogeheten ontruimingslijst en wordt er onderzoek gedaan of het pand ontruimd moet worden of niet.