Op het Van Beuningenplein in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam-West is deze week een groot schaakbord aangelegd. Dit gebeurde op initiatief van bewoners, die eerder een petitie startten op Facebook.

Het schaakbord is van hetzelfde formaat als het bekende schaakbord op het Max Euweplein. Vrijdag werden de schaakstukken afgeleverd op het plein. "Nu kunnen we lekker gaan schaken!", zegt initiatiefnemer Joost van Hienen.



Van Hienen startte de petitie met zijn buurman Pieter Siegel. "Er is best veel mogelijk is Amsterdam. Ik raad dit iedereen aan: maak een mooi plan als je iets wilt, schrijf het uit en zorg dat je het ergens kan pitchen. Hier zijn namelijk budgetten voor", zegt hij.



Nadat de stukken arriveerden, duurde het niet lang voordat kinderen uit de buurt samen een potje schaken speelden. "Ik vind het leuk om over een spel na te denken", vertelt één van hen.



Van Hienen: "We hopen dat het spel door de buurt gedragen zal worden en dat mensen door dit spel samenkomen. Dat lijkt mij verschrikkelijk mooi".