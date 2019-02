De Fietserbond is bij de rechter in beroep gegaan tegen het besluit om alle buiten de voorzieningen geparkeerde fietsen te verwijderen op de Rode Loper, de fietsstrook die van Centraal naar de Ferdinand Bolstraat loopt.

Eerder dit jaar was de bond al bezorgd om het aangekondigde wegknipbeleid. In een gesprek met Het Parool geeft Jan Pieter Nepveu van de Fietsersbond aan dat het beleid rondom de Rode Loper moet worden aangepast.

Sinds de komst van de Rode Loper is het beleid rondom geparkeerde fietsen veranderd. Alle fietsen die niet in de daarvoor bestemde vakken staan worden weggehaald en meegenomen naar het depot in Westpoort.

Volgens Nepveu is het huidige beleid op de drukke plekken zoals het Leidseplein en het Centraal Station geschikt. Het gebied rondom de Albert Cuyp is volgens de bond anders. "Dat wordt veel gebruikt door 'kortparkeerders'. In principe mogen fietsen ongeveer een uur hinderlijk geparkeerd staan, voordat ze worden verwijderd. In de praktijk worden ze nu al sneller opgeruimd."

Volgens de Fietsersbond bestaat de kans dat mensen minder snel de fiets pakken voor een bezoek aan deze gebieden. Dit zou de fietserscultuur in onze stad aan kunnen tasten.