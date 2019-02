De 61-jarige René van Dam, de vader van presentatrice Nicolette van Dam, is woensdag overvallen bij het Hilton Hotel. Hij heeft daarbij zwaar lichamelijk letsel opgelopen. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

René van Dam heeft zware verwondingen aan zijn kaken en gebit. Hij wordt vandaag geopereerd. Volgens de presentatrice is haar vader op een brute en zeer gewelddadige wijze beroofd van zijn horloge.

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat er twee verdachten zijn opgepakt. Het gaat om een jongen van 17 en een 21-jarige man. Beiden komen uit Amsterdam. De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven nog zeker twee weken vastzitten.

Er wordt onderzocht of de verdachten ook aan andere zaken waarin dure horloges op brute wijze buit werden gemaakt bij berovingen in de stad gelinkt kunnen worden. Er is mogelijk een rolexbende actief, die uit is op dure horloges van slachtoffers. In december zei de politie al zeker acht slachtoffers te hebben gesproken in een maand tijd.

"Wij zijn er als familie kapot van en hopen op een goed en voorspoedig herstel. In het belang van het onderzoek kunnen wij geen verdere uitspraken doen. Wij zijn een sterke familie en focussen ons nu op het herstel van mijn vader", laat Nicolette van Dam namens de familie weten in een verklaring aan De Telegraaf.