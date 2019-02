Binnenland Burgemeester Halsema doet aangifte van bekladdingen in Amsterdam Burgemeester Femke Halsema gaat aangifte doen van de bekladdingen in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag. Onder meer het standbeeld van De Dokwerker werd beklad met groen-gele verf. Ook zijn er met graffiti anti-Joodse leuzen en hakenkruizen op muren gespoten.