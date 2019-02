Een medewerker van een telecomwinkel aan de Jan Evertsenstraat is vrijdagochtend gewond geraakt bij een overval op de winkel. De politie heeft drie verdachten gearresteerd.

Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is tijdens de overval. De gewonde medewerker is overgebracht naar het ziekenhuis.

In eerste instantie kregen de hulpdiensten melding van een steekpartij, maar volgens de politie is daar geen sprake van. De medewerker is vermoedelijk geslagen.

Een getuige is achter de vermoedelijke daders aangegaan. De overval vond rond 11.35 uur plaats.