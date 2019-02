Stadsdeel Noord bestudeert de uitspraak van de Raad van State over de Russische onderzeeboot die al sinds 2002 in de haven van de NDSM ligt. Daarbij wil het een soort voortraject starten voor het wegslepen van de boot.

In 2013 werd er een koopovereenkomst gesloten door een Belgisch bedrijf. Het bedrijf wilde de duikboot, met de naam Foxtrot, laten slopen in België. Maar hiervoor was een transportvergunning nodig en die kreeg het bedrijf niet. Onlangs stelde de de Raad van State (RvS) dat het bedrijf formeel geen eigenaar is en de duikboot dus niet weg hoeft te slepen.

Het stadsdeel is nu van plan om staalkabels onder de Foxtrot te laten aanbrengen. Dit is een soort voortraject voor spanbanden, die nodig zijn als de duikboot echt weggesleept moet worden. Ook komt er dan een oliescherm om te voorkomen dat er olie uit kan lekken.

"Wij doen dit omdat we wel een verantwoordelijkheid hebben en die nemen we", laat een woordvoerder van het stadsdeel weten. "Er moet iets gebeuren met de staat van de Foxtrot. Op dit moment zijn wij de uitspraak van de Raad van State aan het bestuderen. Want wij willen wel verder kijken naar een partij die de boot weg kan slepen."