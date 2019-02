De Wereld Gymnaestrada, 's werelds grootste gymnastiekevenement, zal voor de derde keer in Nederland worden georganiseerd. In augustus 2023 strijkt het evenement neer op diverse plaatsen in de stad, waaronder de RAI en het Olympisch Stadion.

Zo'n 20.000 atleten uit alle hoeken van de wereld zullen op De Wereld Gymnaestrada samenkomen. Verschillende sporten, die onder de gymnastiek vallen, komen aan bod.

Naast trampolinespringen en aerobics zijn dat onder andere ook freerunning, touwtjespringen en dansen. Het wedstrijdonderdeel bij deze sporten wordt op het evenement vervangen door show en optredens.

Het evenement wordt elke vier jaar georganiseerd. In 1953 vond de eerste editie in Rotterdam plaats, en in 1991 was de Gymnaestrada al een keer eerder in Amsterdam. Nu zal de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie samen met de gemeente en TIG Sports de voorbereidingen treffen voor de zeventiende editie.

Simone Kukenheim, wethouder Sport, hoopt dat het evenement veel mensen zal aanspreken. "Alle Amsterdammers kunnen een week lang genieten van sportdemonstraties en optredens op diverse pleinen en plekken in de stad en actief meedoen aan diverse clinics."

Naast de RAI en het Olympisch Stadion, zullen ook andere plekken in de stad dienen als podia voor de shows.