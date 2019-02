Ajax is het niet eens met de beslissing van burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Feyenoord om tijdens de halve finale van de KNVB-beker op 27 februari in de Kuip geen fans van Ajax toe te laten. De club uit Amsterdam gaat op korte termijn in gesprek met het bestuur betaald voetbal van de KNVB en sluit een rechtszaak niet uit.

Een woordvoerder van Ajax geeft aan met de KNVB te willen praten over de situatie en te bekijken hoe dit in de toekomst beter kan. "Afhankelijk van dat gesprek zullen we zien of we naar de rechter gaan."

Feyenoord en Ajax spelen in de eredivisie al jaren tegen elkaar zonder supporters van de uitspelende club. Die beslissing is genomen na herhaaldelijke ongeregeldheden tussen beide supportersgroepen rond eerdere afleveringen van de klassieker.

Bij de halve finale van de beker gaat het niet zoals in de eredivisie om twee duels. "Feyenoord heeft al een thuisvoordeel", zegt een woordvoerder van Ajax. "En dan krijgen we ook nog eens geen kaarten."

Ajax-supporters willen ook protesteren in Den Haag

Supporters van Ajax zijn zondag ook niet welkom tijdens het uitduel met ADO Den Haag in de eredivisie. Fans van Ajax hebben al aangekondigd dat ze tijdens die wedstrijd met 249 man sterk in het centrum van Den Haag komen protesteren.

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wil die demonstratie faciliteren. Ze gaat nog samen met de politie bekijken hoe dit veilig en verantwoord kan gebeuren.