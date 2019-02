Een auto is dinsdagavond door nog onbekende oorzaak in de Weespertrekvaart in Amsterdam-Oost beland. Hierbij is de bestuurder gewond geraakt, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NU.nl.

Het slachtoffer is door duikers van de brandweer uit de auto gehaald, ter plaatse gereanimeerd, en naar het AMC vervoerd.

De toestand van de persoon is onbekend, evenals of het om een vrouw of een man gaat.

Een getuige meldt dat de duikers daarna opnieuw het water in zijn gegaan.

Het is onbekend of er nog gezocht wordt naar andere slachtoffers.