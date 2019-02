Gemeenteraadslid Johnas van Lammeren, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft maandag zijn excuses aangeboden naar aanleiding van zijn uitlating tegen Sylvana Simons tijdens het spoeddebat op woensdag 13 februari. De partij van Simons, Bij1, had het debat aangevraagd naar aanleiding van het schietincident bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Op woensdag 6 februari werd een 31-jarige man met een nepwapen bij DNB doodgeschoten door de politie. Daarbij zouden 21 kogels zijn afgevuurd.

Bij het schietincident raakte een voorbijkomende fietser ook gewond. De man werd geraakt in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

Naar aanleiding van het incident vroeg Simons het spoeddebat aan. Volgens haar zouden er "onnodig en buitensporig" veel kogels zijn afgevuurd bij het incident.

Tijdens het debat kreeg Simons veel kritiek van vrijwel de gehele gemeenteraad. Van Lammeren zei tegen Simons dat ze "nederig" moest gaan zitten. In een bericht laat hij weten dat hij bedoelde dat Simons te snel een conclusie had getrokken.

Van Lammeren: 'Woordkeus droeg niet aan bij inhoud betoog'

"Dat mijn woordkeuze onjuist was en als kwetsend kan worden ervaren, spijt me zeer. Mijn woordkeus droeg ook niet bij aan de inhoud van mijn betoog", schrijft Van Lammeren.

"Ik bied mijn excuses aan aan ieder die mijn woordkeus als kwetsend en/of ongepast heeft ervaren, in het bijzonder aan Sylvana Simons."

In de vergadering zei Simons dat haar bewoording "te scherp was", maar ze bleef achter de aanvraag van het spoeddebat staan. Volgens de fractievoorzitter maken burgers, "met name mensen van kleur", zich zorgen.

Mogelijk sprake van 'suicide by cop'

Uit onderzoek is gebleken dat er bij het schietincident mogelijk sprake was van 'suicide by cop', waarbij iemand probeert een incident uit te lokken in de hoop door een politiekogel gedood te worden.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.