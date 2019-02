De gemeente kampt sinds het middaguur met een grote computerstoring. Burgers die bij de loketten komen voor burgerzaken, kunnen niet worden geholpen en ook het gemeentelijke servicenummer 14020 is onbereikbaar. Hoe lang de problemen aanhouden weet de gemeente niet.

"We weten nog niet wat de oorzaak is van de problemen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "14020 werkt niet, omdat het een ICT-applicatie is. Ook kunnen we burgers niet op de hoogte houden via onze website, omdat we die niet kunnen bijwerken op dit moment."

De lokketten in de stadsdelen zijn wel open, maar burgers kunnen daar verder niet worden geholpen met burgerzaken.

"De ambtenaren kunnen niet inloggen, dus zij kunnen niets doen. We staan burgers wel te woord om ze uit te leggen wat er aan de hand is." Alleen het doen van aangifte wegens overlijden kan nog wel worden gedaan.

De gemeente verwacht dat de problemen vandaag niet meer kunnen worden opgelost.