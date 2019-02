De sloopwerkzaamheden die de eigenaar van voormalig café Kadoelen maandagochtend liet plaatsvinden blijken illegaal te zijn. Volgens stadsdeel Noord had hij geen vergunning voor het slopen van het pand.

Het café werd sinds januari bezet door een groep krakers. Vanochtend moesten ze er uit omdat het pand te onveilig bleek om in te wonen. De politie was ter plaatse, maar tot een ontruiming lieten de krakers het niet komen.

Vervolgens gaf de eigenaar van het pand het signaal om de ramen in te slaan en werd de dakkapel van het gebouw afgetrokken om het oude café definitief onbewoonbaar te maken. Deze sloop is volgens het stadsdeel in strijd met de wet.

Volgens een woordvoerder van stadsdeel Noord had de eigenaar van Kadoelen wel een vergunning aangevraagd voor de sloop, maar is deze niet verleend omdat het gebouw deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht.

Inspecteur van stadsdeel stopt maandag afbraak

Een inspecteur van het stadsdeel was maandagmiddag aanwezig en heeft de afbraak stopgezet. Dinsdag komt de inspecteur weer terug om te controleren of de vernielingen niet stiekem zijn doorgezet. Er wordt dan ook met de eigenaar in gesprek gegaan over hoe het nu verder moet gaan.

De groep heeft nog wel geprobeerd om het pand veilig genoeg te maken om er in te mogen blijven. "Er zou een kans zijn dat als we dat in orde maken dat we dan kunnen blijven," vertelt één van de krakers.

"Daar hebben we niet de kans voor gehad want we hebben dinsdag te horen gekregen dat het allemaal niet goed is. Zaterdag hebben we pas te horen gekregen dat het zo onveilig is dat er niemand in het pand mag zijn."