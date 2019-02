De politie onderzoekt momenteel een melding van schoten die gehoord zouden zijn op de Schoolmeesterstraat in Amsterdam Oud-West.

De politie meldt dat er aanwijzingen in de straat zijn dat er is geschoten. Getuigen zouden ook drie mannen hebben zien wegrennen in de richting van de Kinkerstraat.

Het is nog onbekend wat de toedracht is van het incident. Er zijn geen gewonden aangetroffen. Er is wel een traumahelikopter in de straat aanwezig.

De omgeving van de Schoolmeesterstraat is momenteel afgezet.