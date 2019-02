De politie zoekt getuigen van een verkeersongeval op donderdag 14 februari rond 18.40 uur op de Rijnsburgstraat. Dat meldt de politie maandag.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer van het incident had zware verwondingen in zijn gezicht. Hij was achtergelaten op de plaats van het ongeval.

Twee voorbijgangers, vrouwen waarvan een een witte hond bij zich had, hielpen het slachtoffer.

De politie is naar hen op zoek voor meer informatie. Ook anderen die meer weten worden gevraagd zich te melden.