Een 25-jarige man besloot maandagochtend een wandeling te maken over de snelweg A4 richting Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. De man is aangehouden.

Dit gebeurde rond 5.05. Op de foto van Rijkswaterstaat is te zien dat hij in de buurt van knooppunt De Nieuwe Meer over de vluchtstrook liep. Het betreft een man zonder vaste woon- en verblijfplaats.

Over de snelweg lopen is verboden. De man heeft hiervoor dan ook een boete opgelegd gekregen. Waarom de man de snelweg nam, is niet bekend.